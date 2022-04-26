Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard, - Suddeutsche Zeitung

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, заяву про постачання Україні Gepard Крістіне Ламбрехт зробить на сьогоднішній зустрічі представників 40 країн на базі ВПС США у Рамштайні. Її учасники обговорюватимуть питання безпеки та суверенітету України.

Самохідні зенітні установки Gepard виробляються на шасі танка Leopard 1, оснащені двома 35-мм гарматами і радаром та можуть вражати наземні цілі.

Найближчим часом компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann має отримати дозвіл уряду на постачання Gepard до України.

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