Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard, - Suddeutsche Zeitung
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня має оголосити про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.
За інформацією видання, заяву про постачання Україні Gepard Крістіне Ламбрехт зробить на сьогоднішній зустрічі представників 40 країн на базі ВПС США у Рамштайні. Її учасники обговорюватимуть питання безпеки та суверенітету України.
Самохідні зенітні установки Gepard виробляються на шасі танка Leopard 1, оснащені двома 35-мм гарматами і радаром та можуть вражати наземні цілі.
Найближчим часом компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann має отримати дозвіл уряду на постачання Gepard до України.
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