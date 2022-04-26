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Головна війна з Росією Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard, - Suddeutsche Zeitung

Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard, - Suddeutsche Zeitung

26 квітня, 2022 вiвторок
10:47
війна з Росією Крістіне Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня має оголосити про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung

За інформацією видання, заяву про постачання Україні Gepard Крістіне Ламбрехт зробить на сьогоднішній зустрічі представників 40 країн на базі ВПС США у Рамштайні. Її учасники обговорюватимуть питання безпеки та суверенітету України. 

Самохідні зенітні установки Gepard виробляються на шасі танка Leopard 1, оснащені двома 35-мм гарматами і радаром та можуть вражати наземні цілі.

Найближчим часом компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann має отримати дозвіл уряду на постачання Gepard до України.  

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