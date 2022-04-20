Табу немає: у МЗС Німеччини спростували заяву Бундесверу про відмову від постачання Україні бронетехніки

Про це повідомляє DW.

За словами Бербок постачання Києву бронетехніки не є табу, навіть якщо така думка і виникає на тлі внутрішньонімецьких дебатів.

Заява очільниці МЗС пролунала невдовзі після того, як заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь сказав, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.

Бербок підкреслила, що уряд ФРН уже схвалив постачання Києву бронетехніки, але "у короткостроковому плані Німеччина не має нічого, що вона могла б поставити дійсно швидко і без затримок".

Бербок пояснила, що у зв'язку з цим Німеччина домовилася з партнерами про кругові поставки. Інші країни можуть постачати Україні озброєння радянського виробництва, а Німеччина буде заповнювати дефіцит озброєнь такого типу, що утворюється у цих країн.

"Вже стало очевидно, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться ні перед чим. Кінець цієї війни настане лише коли Україна доб'ється, завоює його. Тому Україні потрібно надати все, що їй потрібно, для оборони", - сказала Бербок.

20 квітня заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.

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