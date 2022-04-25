Німецька компанія Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard
Федеральний уряд отримав чергову заявку на експорт в Україну 88 бойових машин
Про це повідомляє Die Welt.
"Бундесканцлер Олаф Шольц (SPD) тепер повинен прийняти рішення про експорт в Україну бойових танків типу Leopard. Наприкінці минулого тижня компанія Rheinmetall подала заявку до федерального уряду на поставку 88 Type 1A5 Leopards", - пише газета.
Крім цього запиту на погодженні є ще дві інші заявки. "По-перше, заявка від Rheinmetall на постачання 100 бронетранспортерів Marder. З іншого боку, заявка від групи озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку 100 самохідних гаубиць PzH 2000", - повідомляє Die Welt.
Прессекретар міністерства економіки заявила газеті, що "з міркувань конфіденційності ми, як правило, не коментуємо будь-які незавершені провадження. В основному, у справах України ми діємо швидко та конструктивно: щойно надходять конкретні звернення, ми ініціюємо всі необхідні кроки і, якщо потрібно, погоджуємо їх у відповідальних за рішення відомчих комітетах".
"Мається на увазі Федеральна Рада Безпеки. Цей орган складається з представників усіх міністерств, які займаються експортом зброї. Канцелярію очолює Олаф Шольц (СДПН), який де-факто має останнє слово щодо експорту зброї з Німеччини. Поки що Шольц не погоджувався на пряму поставку важкого озброєння в Україну", - констатує Die Welt.
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