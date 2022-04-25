Про це повідомляє Die Welt.



"Бундесканцлер Олаф Шольц (SPD) тепер повинен прийняти рішення про експорт в Україну бойових танків типу Leopard. Наприкінці минулого тижня компанія Rheinmetall подала заявку до федерального уряду на поставку 88 Type 1A5 Leopards", - пише газета.

Крім цього запиту на погодженні є ще дві інші заявки. "По-перше, заявка від Rheinmetall на постачання 100 бронетранспортерів Marder. З іншого боку, заявка від групи озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку 100 самохідних гаубиць PzH 2000", - повідомляє Die Welt.

Прессекретар міністерства економіки заявила газеті, що "з міркувань конфіденційності ми, як правило, не коментуємо будь-які незавершені провадження. В основному, у справах України ми діємо швидко та конструктивно: щойно надходять конкретні звернення, ми ініціюємо всі необхідні кроки і, якщо потрібно, погоджуємо їх у відповідальних за рішення відомчих комітетах".

"Мається на увазі Федеральна Рада Безпеки. Цей орган складається з представників усіх міністерств, які займаються експортом зброї. Канцелярію очолює Олаф Шольц (СДПН), який де-факто має останнє слово щодо експорту зброї з Німеччини. Поки що Шольц не погоджувався на пряму поставку важкого озброєння в Україну", - констатує Die Welt.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb