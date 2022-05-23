Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"
Міністр оборони України опублікував зображення "Зірки Смерті" - бойової космічної станції з популярного телесеріалу
Про це міністр оборони України написав у Twitter.
"Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно", - повідомив Олексій Резніков і долучив до свого твіта зображення бойової космічної станції "Зірка Смерті" з популярного серіалу "Зоряні війни".
У серіалі "Зірка Смерті" здатна руйнувати цілі планети. Таким, на думку Резнікова, виглядає партнерство України з понад 40 країнами світу у протистоянні з Росією.
Очільник оборонного відомства України також повідомив, що під час розмови з американським колегою домовилися, що 15 червня підсумують результати "використання систем, що їх обговорювали сьогодні партнери, на полі бою".
- 23 травня міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн - Рамштайн-2. Під час зустрічі він розповів про допомогу Україні, надану партнерами.
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