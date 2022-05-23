Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"

Про це міністр оборони України написав у Twitter.

"Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно", - повідомив Олексій Резніков і долучив до свого твіта зображення бойової космічної станції "Зірка Смерті" з популярного серіалу "Зоряні війни".

У серіалі "Зірка Смерті" здатна руйнувати цілі планети. Таким, на думку Резнікова, виглядає партнерство України з понад 40 країнами світу у протистоянні з Росією.

Очільник оборонного відомства України також повідомив, що під час розмови з американським колегою домовилися, що 15 червня підсумують результати "використання систем, що їх обговорювали сьогодні партнери, на полі бою".