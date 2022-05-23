Рамштайн-2. Міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн

Про це повідомляє CNN.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня.

Остін вказав на прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звернувши увагу на військове обладнання, яке надали Україні після цієї зустрічі Австралія, Канада та Велика Британі. Він тако привітав долучення до кола країн "Рамштайну" ще п'яти учасників - Австрії, Босніі і Герцеговини, Колумбії, Ірландії та Косово.

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України.

Остін сказав про "розуміння загрози, яку російська агресія створює для європейської безпеки та міжнародного порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку всіх нас".

"Справа України згуртувала вільний світ. Після російського вторгнення 24 лютого понад 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь мати з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представники НАТО та ЄС", – сказав Остін.

Відзначимо, що минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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