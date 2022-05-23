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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Гелікоптери, танки і ракетні ситеми - від Чехії, Гарпун - від Данії, артилерія - від Греції та Італії. Ллойд Остін розповів про допомогу Україні після зустрічі у Рамштайні

Гелікоптери, танки і ракетні ситеми - від Чехії, Гарпун - від Данії, артилерія - від Греції та Італії. Ллойд Остін розповів про допомогу Україні після зустрічі у Рамштайні

23 травня, 2022 понедiлок
20:50
війна з Росією

Третє засідання Контактної групи з України (Рамштайн-3) відбудеться у Брюсселі 15 червня

Про це повідомляє CNN.

Данія погодилася надати Україні пускову установку Гарпун і ракети, щоб "допомогти Україні захистити своє узбережжя", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін на завершення другої зустрічі Контактної групи України, яка відбулася віртуально. 

Міністр оборони США також подякував Чехії яка погодилася надати Україні "значну підтримку", - ударні гелікоптери, танки і ракетні системи. Загалом, за словами Остіна, після зустрічі 20 країн "оголосили про нові пакети допомоги безпеці", у яких, серед іншого, - критично необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та інша бронетехніка.

"Я скличу контактну групу на нашу третю зустріч 15 червня на полях саміту міністрів оборони НАТО в Брюсселі", – сказав Остін. Він особливо наголосив, що зустріч "не буде заходом НАТО", але "ми хочемо підтримувати темп цих зустрічей, і я хотів би використати свою подорож до Європи, щоб переконатися, що ми розвиваємо наш імпульс”.

  • Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня.
  • Першазустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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Новини
Ллойд Остін
допомога Україні
зброя для України
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