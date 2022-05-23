Про це повідомляє CNN.

Данія погодилася надати Україні пускову установку Гарпун і ракети, щоб "допомогти Україні захистити своє узбережжя", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін на завершення другої зустрічі Контактної групи України, яка відбулася віртуально.

Міністр оборони США також подякував Чехії яка погодилася надати Україні "значну підтримку", - ударні гелікоптери, танки і ракетні системи. Загалом, за словами Остіна, після зустрічі 20 країн "оголосили про нові пакети допомоги безпеці", у яких, серед іншого, - критично необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та інша бронетехніка.

"Я скличу контактну групу на нашу третю зустріч 15 червня на полях саміту міністрів оборони НАТО в Брюсселі", – сказав Остін. Він особливо наголосив, що зустріч "не буде заходом НАТО", але "ми хочемо підтримувати темп цих зустрічей, і я хотів би використати свою подорож до Європи, щоб переконатися, що ми розвиваємо наш імпульс”.

Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня.

Першазустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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