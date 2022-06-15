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Головна війна з Росією Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $1 млрд, а перед цим поспілкувався із Зеленським

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $1 млрд, а перед цим поспілкувався із Зеленським

15 червня, 2022 середа
20:12
війна з Росією Володимир Зеленський і Джо Байден

Байден розмовляв із Зеленським перед оголошенням про надання допомоги в безпеці в розмірі $1 млрд

Про це йдеться у заяві Байдена на офіційній сторінці Білого дому.

"Я підтвердив свою прихильність тому, що Сполучені Штати стоятимуть поруч із Україною, оскільки вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії", – йдеться у заяві Байдена.

Також Байден розповів яку саме допомогу включатиме новий транш:

"Я поінформував Президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще $1 млрд безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які потрібні українцям для підтримки їхньої оборони. Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил".

США також нададуть 225 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, яка, за словами Байдена, піде на "забезпечення безпечної питної води, критично важливих медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей для придбання предметів першої необхідності".

Відзначимо, що востаннє президенти США та України спілкувалися телефоном у квітні.

  • Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що США виділять близько $1 млрд на протикорабельні ракетні системи, снаряди для гаубиць і артилерійські ракети для України

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Володимир Зеленський
Джо Байден
допомога Україні
зброя для України
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