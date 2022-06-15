Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Білий дім уже сьогодні, 15 червня, оголосить про нову військову допомогу Україні на суму близько $1 млрд. Туди увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Зброя буде включати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасних частин.

Кореспондентам Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо стало відомо про допомогу на 650 млн з протикорабельними ракетами Harpoon.

14 червня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що дані України про втрати ЗСУ в ході війни з Росією є достовірними

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та союзники будуть продовжувати зміцнювати обороноздатність України.

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