США виділять близько $1 млрд на протикорабельні ракетні системи, снаряди для гаубиць і артилерійські ракети для України, - Reuters
Незабаром США надасть Україні військову допомогу на $1 млрд, туди увійдуть протикорабельні ракети, снаряди для гаубиць і артилерія
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерела, Білий дім уже сьогодні, 15 червня, оголосить про нову військову допомогу Україні на суму близько $1 млрд. Туди увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.
Зброя буде включати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасних частин.
Кореспондентам Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо стало відомо про допомогу на 650 млн з протикорабельними ракетами Harpoon.
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