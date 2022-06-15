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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Україна має право оборонятись і ми їй в цьому повинні допомогти, - міністр оборони США Остін

15 червня, 2022 середа
16:57
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та союзники будуть продовжувати зміцнювати обороноздатність України

Про це він повідомив у вступній промові напередодні зустрічі контактної групи з питань військової допомоги Україні

"Я хочу подякувати всім країнам, які об’єднались до контактної групи з питань оборони України. Ми хочемо сьогодні висловити нашу рішучість та зусилля надати Україні той військовий потенціал, який потрібен їй для України. Сьогодні ставки через війну в Україні дуже високі, тому ми повинні тримати цю ситуацію на контролі. Зараз ми живемо в дуже важливий історичний момент. Ми бачимо, як Росія використовує важке озброєння для того, щоб знищити українські позиції. Росія хоче знищити український суверенітет та вже знищує цивільне населення України. Тому ми повинні збільшити нашу потугу для забезпечення оборони України", - зазначив Остін

Остін подякував українському народу за мужність та нагадав, що весь світ повинен об’єднатись, щоб зупинити російську агресію проти України.

"Для мене велика честь сидіти сьогодні біля міністра оборони України Олексія Резнікова. Хочу подякувати українському народу, який мужньо бореться проти російської агресії. Сьогодні ми обговорили зміни, які потрібно зробити на полі бою. Ми прагнемо відновити український збройний потенціал. Ми розуміємо, що нові РСЗВ суттєво посилять обороноздатність України.Ми підтримуємо Україну з 2014 року і будемо це робити й надалі. Україна має право оборонятись і ми допоможемо їй в цьому", - додав Остін.

  • 14 червня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що дані України про втрати ЗСУ в ході війни з Росією є достовірними
  • Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії

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Пентагон
окупація
російська агресія
США
Остін
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