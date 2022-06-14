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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Дані від влади про кількість загиблих українських військових не викликають сумнівів, - очільник Пентагона Остін

Дані від влади про кількість загиблих українських військових не викликають сумнівів, - очільник Пентагона Остін

14 червня, 2022 вiвторок
23:56
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає достовірними дані України про втрати ЗСУ в ході війни з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Остіна, дані про загибель від 100 до 200 військових на день не викликають сумнівів.

"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.

Він додав, що не видно ослаблення бойового духу українців.

  • 9 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що щодня гинуть близько 100 бійців, ще до 500 отримують поранення.

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Пентагон
ЗСУ
втрати
США
Ллойд Остін
Військові новини
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