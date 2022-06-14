Дані від влади про кількість загиблих українських військових не викликають сумнівів, - очільник Пентагона Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає достовірними дані України про втрати ЗСУ в ході війни з Росією
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Остіна, дані про загибель від 100 до 200 військових на день не викликають сумнівів.
"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.
Він додав, що не видно ослаблення бойового духу українців.
- 9 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що щодня гинуть близько 100 бійців, ще до 500 отримують поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе