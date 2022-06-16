Ми даємо Україні стільки систем HIMARS, скільки вони здатні застосувати, - Білий дім
Кількість систем залпового вогню HIMARS, які США надають Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою
Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає "Голос Америки".
"Одним з ключових факторів, на які ми орієнтуємось, надаючи ці системи – це те, скільки з них ефективно можна використати на полі бою. Це – складні системи, які вимагають навчання. Ми провели навчання першої команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати й кількість навченого персоналу. Це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців, ми робитимемо це крок за кроком", – зазначив Джейк Салліван.
- Нагадаємо, 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.
- Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні не 4, а 100 далекобійних артилерійських систем.
- Американський генерал Веслі Кларк висловив сподівання, що ми зможемо дати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що "у війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею й не змінює чашу терезів".
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