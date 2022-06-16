Ми даємо Україні стільки систем HIMARS, скільки вони здатні застосувати, - Білий дім

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає "Голос Америки".

"Одним з ключових факторів, на які ми орієнтуємось, надаючи ці системи – це те, скільки з них ефективно можна використати на полі бою. Це – складні системи, які вимагають навчання. Ми провели навчання першої команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати й кількість навченого персоналу. Це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців, ми робитимемо це крок за кроком", – зазначив Джейк Салліван.

Нагадаємо, 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні не 4, а 100 далекобійних артилерійських систем.

Американський генерал Веслі Кларк висловив сподівання, що ми зможемо дати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що "у війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею й не змінює чашу терезів".

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