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Сподіваюся, що ми зможемо дати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS, – американський генерал Веслі Кларк

11 червня, 2022 субота
04:51
війна з Росією Веслі Кларк

США повинні перезапустити виробництво артилерійських систем HIMARS і постачати їх в Україну принаймні десятками

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив генерал Веслі Кларк – колишній командувач союзними силами США та НАТО.

"Чотири системи, передані Штатами – то дуже мало, хотілося би набагато більше. Але їх наразі не виробляються навіть у США. Тож, як і у випадку зі "Стінгерами" та "Джавелінами", Сполученим Штатам доводиться пришвидшити своє виробництво, щоб терміново заповнити усі потреби на відправку в Україну і водночас мати певний резерв на складах. Але ці запаси не безмежні. 

Виробництво HIMARS не так давно було припинене. Тепер його, ймовірно, перезапустять, але це – не миттєвий процес. Я сподіваюся, що ми зможемо надати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. Можливо й більше, але чотири – це вже початок", -  зазначив Веслі Кларк.

Генерал зазначив, що системи HIMARS вкрай необхідні ЗСУ для збереження власних позицій. Адже перебуваючи в обороні, українські військові є фіксованою мішенню для потужної російської артилерії.

"Ці системи високої дальності дадуть змогу українським силам тримати ворога далі від лінії зіткнення і самим вийти із зони дії російської артилерії. Наприклад, дальність HIMARS переважає російські СМЕРЧі на кілька кілометрів. Тому, якщо ви знаєте, де розташовані системи СМЕРЧ, ви поставите HIMARS трохи далі, щоб вони могли вразити російські СМЕРЧі, а ворог не зможе поцілити у вас", – пояснив генерал Кларк.

"Голос Америки" зазначає, що в новому пакеті оборонної допомоги від США українське командування покладає особливу надію саме на ракетні системи залпового вогню HIMARS. Наразі було виділено 4 такі установки.

"HIMARS можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, але Україні поки надали боєприпаси із дальністю не більше 80 кілометрів. А також закликали не вести обстріли по позиціях ворога безпосередньо на території Росії", – йдеться в матеріалі.

  • Нагадаємо, 1 червня Джо Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS.
  • 2 червня The Washington Post писав, що ЗСУ знадобиться близько трьох тижнів, щоб навчитися використовувати ракетні системи HIMARS.

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Новини
артилерія
США
постачання зброї
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