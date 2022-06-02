Про це пише The Washington Post.

За даними видання, новий пакет допомоги дозволить українським силам швидко і точно запускати залпові ракети по російській артилерії та військам. Зброя стане найсучаснішою зброєю, наданою Україні адміністрацією Байдена після російського вторгнення 24 лютого.

"Ми не бачимо, як українська оборона згинається. Вони тримаються, але це важка боротьба. Ми віримо, що ці додаткові можливості з’являться у відповідний час", – заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня заявив, що Україні потрібні ракетні системи, а деякі країни "затягують" у забезпеченні Києва важким озброєнням.

Передача ракетних систем була схвалена після того, як Україна запевнила адміністрацію Байдена, що не буде використовувати їх для здійснення транскордонних атак на Росію. Адміністрація також вирішила надіслати боєприпаси, які може запускати HIMARS, з дальністю дії близько 45 миль, а не передову тактичну ракетну систему великої дальності (ATACMS), яка може досягати до 186 миль, що обмежує те, як Україна може використовувати зброю.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню.

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів.

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