У Пентагоні оприлюднили деталі нового пакету військової допомоги Україні

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів.

У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.

Також до пакету увійдуть:

п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;

дві РЛС повітряного моніторингу;

1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);

6000 одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;

чотири гелікоптери Mi-17;

15 тактичних транспортних засобів;

запчастини та інше обладнання.

"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.

Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.

З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд – після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.

Сьогодні, 1 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Відтак, Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США. З 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.

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