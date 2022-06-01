У Пентагоні оприлюднили деталі нового пакету військової допомоги Україні
У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів
Про це повідомляє "Європейська правда".
Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів.
У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
Також до пакету увійдуть:
- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;
- дві РЛС повітряного моніторингу;
- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);
- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;
- чотири гелікоптери Mi-17;
- 15 тактичних транспортних засобів;
- запчастини та інше обладнання.
"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.
Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.
З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд – після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.
- Сьогодні, 1 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.
- Відтак, Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США. З 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.
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