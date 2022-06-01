США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Новий пакет військової допомоги Україні включає ракетні системи великої дальності та іншу великокаліберну зброю
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен розповів під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Еспресо.TV.
Блінкен зазначив, що США вирішили надати Україні нове озброєння не лише для захисту від російської агресії, але й для посилення позицій під час перемовин.
Раніше в Білому домі анонсували, що США 1 червня представить 11 пакет військової допомоги для України. Вона включатиме:
- ракетні системи HIMARS;
- контрбатарейні та протиповітряні РЛС;
- ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.
Раніше, за словами Блінкена, Україна гарантувала США, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей на території Росії. Також держсекретар США вважають, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.
- Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США. З 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.
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