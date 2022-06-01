США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен розповів під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Еспресо.TV.



Блінкен зазначив, що США вирішили надати Україні нове озброєння не лише для захисту від російської агресії, але й для посилення позицій під час перемовин.

Раніше в Білому домі анонсували, що США 1 червня представить 11 пакет військової допомоги для України. Вона включатиме:

- ракетні системи HIMARS;

- контрбатарейні та протиповітряні РЛС;

- ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.

Раніше, за словами Блінкена, Україна гарантувала США, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей на території Росії. Також держсекретар США вважають, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США. З 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.