Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США, - Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

За даними видання, лише з початку повномасштабного російського вторгнення, обсяг американської допомоги Україні склав $3,8 млрд. При цьому новим пакетом допомоги на $40,1 млрд передбачено $20 млрд на оборону.

У 2020 фінансовому році найбільшим у світі отримувачем військової допомоги США був Ізраїль, якому виділили $3,3 млрд. Єгипет отримав $1,3 млрд, Йорданія - $510 млн.

WP зазначає, що з 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

11 травня палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги. Проте законопроєкт не був проголосований у сенаті 13 травня через поправку одного із конгресменів. 16 травня сенат під час процедурного голосування переважною більшістю голосів підтримав пакет допомоги. Очікується, що остаточно закон буде ухвалено 18 травня.

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