Про це повідомляє hromadske з посиланням на трансляцію Палати представників.

Учора на засіданні нижньої палати Конгресу США було ухвалено новий пакет допомоги для України на близько $40 млрд. Документ передали Сенату США для схвалення.

Як передає hromadske, "за" проголосували 368 представників нижньої палати. У той час, як 57 голосів проти належали виключно республіканцям.

Рішення про блискавичне погодження пакету допомоги було ухвалене після того, як у Білому домі заявили, що нинішніх грошей на поставки зброї Україні вистачить лише до середини травня.

Що включатиме новий пакет допомоги?

Попередньо президент США направив у Конгрес запит на допомогу Україні у розмірі $33 млрд, проте законодавці прийняли рішення збільшити розміри пакету, передбачивши додатково $3,4 млрд на військову допомогу і ще $3,4 млрд на гуманітарну.

Крім того, схвалений пакет включатиме понад $18,7 млрд військової допомоги та безпекової допомоги Україні. Кошти також будуть направлені на поповнення запасів американської техніки, яку США передали раніше.

Документ передбачить також майже $8,8 млрд для фонду економічної підтримки України. Додаткові $5 млрд буде направлено на розв'язання проблеми дефіциту світового продовольства, спричиненого повномасштабною війною в Україні.

Нагадаємо, що напередодні 28 квітня президент Байден попросив Конгрес США виділити $33 млрд на підтримку України

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