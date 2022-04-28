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Головна війна з Росією Байден просить у Конгресу США виділити $33 млрд на підтримку України

Байден просить у Конгресу США виділити $33 млрд на підтримку України

28 квітня, 2022 четвер
18:28
війна з Росією Байден

У четвер президент Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням виділити 33 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів

Про це повідомляє CNN

Великий запит на фінансування включає понад 20 мільярдів доларів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, а також 8,5 мільярдів доларів прямої економічної допомоги уряду та 3 мільярди доларів на гуманітарну та продовольчу допомогу.

Частина з 20 мільярдів доларів військової допомоги може бути використана для заповнення внесків боєприпасів та обладнання з інших країн, які надали їх Україні, що дозволить цим країнам "повністю захистити себе".

Байден також шукає можливості конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати виручені кошти на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти.

Ці заходи є частиною зусиль США щодо ізоляції та покарання Росії за її вторгнення в Україну 24 лютого, а також допомоги Києву оговтатися від війни, яка перетворила міста на руїни та змусила понад 5 мільйонів людей втекти за кордон.

Новий запит представляє всю суму, яку американські чиновники очікують отримати до вересня, до кінця фінансового року.

  • Минулого тижня президент оголосив, що США нададуть Україні додатково 800 мільйонів доларів військової допомоги. Відтак, разом з пакетом, оголошеним минулого тижня, США виділили близько 3,4 мільярда доларів на допомогу Україні з моменту початку вторгнення Росії 24 лютого.

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Джо Байден
США
допомога Україні
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