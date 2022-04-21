Важка артилерія, гаубиці та боєзапас. Байден повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів
Про це він заявив у своєму зверненні в четвер, 21 квітня.
"Сьогодні я оголошую нові 800 млн доларів допомоги, щоб збільшити спроможність українців боротися на Сході, у регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць", - заявив Байден.
Пакет допомоги також включає більше тактичних дронів. Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгення.
Байден додав, що в останні два місяці США доставляли збройну допомогу Україні у рекордні терміни.
"Тепер Росія розпочала та перефокусувала свою кампанію, щоб захопити нову територію на сході України, і зараз ми знаходимося у критичному вікні часу, коли вони створять основу для наступного етапу цієї війни", - сказав Байден.
- Нагадаємо, до другого пакету допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.
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