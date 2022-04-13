Артилерія, бронетранспортери та вертольоти: США виділять Україні додаткові $800 млн на зброю

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним, що моя адміністрація санкціонує додаткові 800 мільйонів доларів США на зброю, боєприпаси та іншу допомогу в області безпеки України. Українські військові використовують зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для захисту", - сказав президент Байден.

Він також наголосив, що новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який Росія розпочне на сході України.

"Артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних можливостей від наших союзників і партнерів по всьому світу", - додав Байден.

Президент США наголосив, що постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники та партнери надали Україні, стало вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення.

"Путін провалив свою початкову війну спрямовану на завоювання й контроль над Україною. Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу", 0 підсумував Байден.

Відзначимо, що Євросоюз затвердив третій транш військової допомоги Україні: 500 млн євро підуть на поставку озброєння Україну, пального та засобів індивідуального захисту для військових

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