Рада ЕС затвердила транш допомоги Україні у 500 млн євро, призначений для підтримки ЗСУ озброєнням
Євросоюз затвердив третій транш військової допомоги Україні: 500 млн євро підуть на поставку озброєння Україну, пального та засобів індивідуального захисту для військових
Про це повідомила пресслужба Ради у середу, пише "Європейська правда".
Рада Європейського Союзу затвердила виділення третього траншу у розмірі 500 млн євро на поставку озброєння Україні. Загальний обсяг трьох траншів складе 1,5 млрд євро.
"З цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС", – прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Він наголосив: наступні тижні будуть вирішальними, адже Росія готується до наступу на Сході України. Відтак, дуже важливо, щоб ЄС продовжував та нарощував військову підтримку Україні.
Кошти чергового траншу підуть як на постачання озброєння, так і постачання ЗСУ державами-членами ЄС засобів індивідуального захисту, аптечок та палива, а також військового обладнання, призначеного для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.
Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.
Попередні заходи допомоги Україні були узгоджені Євросоюзом 28 лютого та 23 березня 2022 року. Це вперше ЄС погодився виділяти кошти для фінансування поставок зброї третій країні.
- Нагадаємо, за заявою німецького віцеканцлера, Німеччина має оперативно доставити в Україну військову допомогу з огляду на підготовку нападу Росії на Сході України.
- Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про необхідність надання Україні важкого озброєння.
- 11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.
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