Аби перейти у контрнаступ, Україні потрібні 100 далекобійних систем HIMARS та MLRS, - радник міністра оборони
Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем
Про це повідомляє DW.
За його словами, Україна отримала і застосовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 мм, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.
"США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Велика Британія заявила, що надасть Україні системи MLRS. Наразі Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати змогу перейти у контрнаступ та звільнити нашу землю", - сказав Сак.
- Нагадаємо, 1 червня Джо Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS.
- 2 червня The Washington Post написав, що ЗСУ знадобиться близько трьох тижнів, щоб навчитися використовувати системи HIMARS.
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