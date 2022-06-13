Про це повідомляє DW.

За його словами, Україна отримала і застосовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 мм, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.

"США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Велика Британія заявила, що надасть Україні системи MLRS. Наразі Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати змогу перейти у контрнаступ та звільнити нашу землю", - сказав Сак.

Нагадаємо, 1 червня Джо Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS.

2 червня The Washington Post написав, що ЗСУ знадобиться близько трьох тижнів, щоб навчитися використовувати системи HIMARS.

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