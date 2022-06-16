Американські HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня, - TWP
Навчання першої української команди, що використовуватиме артилерійські системи HIMARS M142, завершилося, і наступного тижня MLRS мають надійти безпосередньо на фронт
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що друга українська команда має приступити до засвоєння HIMARS одразу після завершення навчання першої групи військових.
Також The Washington Post пише, що Сполучені Штати продовжать надавати боєприпаси для гаубиць M777 і в майбутньому забезпечать Україні "стабільний запас".
- 15 червня глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня. Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.
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