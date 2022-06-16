"У війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею", - генерал Міллі

Про це генерал Марк Міллі сказав після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України.

Бійців ЗСУ Міллі назвав "першокласними стрільцями" на гаубицях М777. Американський генерал очікує, що і з поводженням з РСЗВ HIMARS українські військові будуть хороші.

Однак, зауважив Міллі, "у війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею, ніяка система озброєння, єдина система озброєння ніколи не змінює чашу терезів", — сказав Міллі.

Якщо українці правильно використовують системи озброєння, які США та інші союзники надають, додав Міллі, "вони повинні бути в змозі вразити значну кількість цілей".

Міллі порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною.

Генерал Марченко прогнозує, що Україна розпочне контрнаступ до вересня, якщо отримає потрібне озброєння. Він також вважає, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

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