Керченський міст є ціллю номер один для українських військових, - генерал Марченко

Про це генерал заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав: "Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке".

Довідка: Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, ввели в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

Ще у квітня секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи може Україна завдати удару по Кримському мосту.

А до війни, 11 лютого, з'явилося повідомлення, що для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст.

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