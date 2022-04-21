"Якщо буде можливість, зробимо": Данілов відповів, чи може Україна завдати удару по Кримському мосту

Про це він сказав у етері Радіо НВ.



"Якщо б у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - наголосив Олексій Данілов.



Довідка: Кримський, або Керченський міст - збудований Росією міст для сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Через нього окупанти переміщують техніку й війська на півострів, а потім на материкову Україну.

Нагадаємо, 11 лютого повідомляли, що для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст.

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