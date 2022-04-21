"Якщо буде можливість, зробимо": Данілов відповів, чи може Україна завдати удару по Кримському мосту
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить
Про це він сказав у етері Радіо НВ.
"Якщо б у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо", - наголосив Олексій Данілов.
Довідка: Кримський, або Керченський міст - збудований Росією міст для сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Через нього окупанти переміщують техніку й війська на півострів, а потім на материкову Україну.
- Нагадаємо, 11 лютого повідомляли, що для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст.
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