Для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст, - InformNapalm
Розвідувальна спільнота InformNapalm одержала дані, що Росія планує диверсії "під чужим прапором" проти своїх "іміджевих" об'єктів для виправдання подальшої агресії щодо України
Про це повідомив керівник InformNapalm Роман Бурко.
"Важлива інформація щодо проведення з боку РФ таємних підводно-технічних робіт в забороненому для плавання районі транспортного переходу через Керченську протоку. Сьогодні InformNapalm від інсайдерів з окупованого Криму отримав дані, нібито РФ готується до створення сasus belli, щоб виправдати агресію проти України. Серед опцій спецслужби РФ розглядають проведення диверсій "під чужим прапором" проти власних "іміджевих" об’єктів, зокрема Кримського мосту", - написав він.
Роман Бурко зауважив, що цю інформацію "можна було б вважати черговою спробою залякування", але упродовж тижня з інших джерел InformNapalm отримувала відомості, "які можуть доповнювати ці попередження".
За його словами, зараз із невизначених причин війська РФ проводять в одному із заборонених для плавання районів підводно-технічні роботи з очищення морських розсіювальних виходів транспортного переходу через Керченську протоку. Такі роботи здійснюють в умовах суворої конспірації із забороною використовувати засоби радіозв’язку.
Зазначається, що на початку лютого 2022 року на базі 561-го аварійно-рятувального центру РФ, розташованій у Севастополі, випробовували безекіпажний плавзасіб невідомої конструкції. Центр використовують не лише для підготовки водолазів-рятівників, але й для навчання військових Сил спеціальних операцій, а саме бойових плавців, які мають навички знищення кораблів та об’єктів прибережної інфраструктури (мости, причали тощо).
Бурко наголосив, що ці факти відбуваються на тлі потужної інформаційної кампанії Росії з фейками про "терористичні загрози від України".
За його словами, зазначена інформація доповнює припущення, що РФ готується до того, щоб у разі необхідності й ухвалення політичного рішення здійснити провокацію з підривом мостових опор і подальшим звинуваченням у цьому України.
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