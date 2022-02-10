"Повзуча окупація": Резніков закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ за блокаду Чорного і Азовського морів
Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань, назвавши це повзучою окупацією моря
Про це Резніков написав у Facebook.
"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", - йдеться у повідомленні.
Міністр наголосив, що Росія продовжує мілітаризацію тимчасово окупованого Криму та використовує півострів як полігон. І у цій ситуації потрібна скоординована відповідь світу. Адже, за словами Резнікова, Росія тисне на Україну, а якщо на цей тиск не буде реакції, то подібну тактику вона може застосувати до всього світу.
"Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - наголосив Резніков.
- Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.
- МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
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