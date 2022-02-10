"Повзуча окупація": Резніков закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ за блокаду Чорного і Азовського морів

Про це Резніков написав у Facebook.



"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", - йдеться у повідомленні.



Міністр наголосив, що Росія продовжує мілітаризацію тимчасово окупованого Криму та використовує півострів як полігон. І у цій ситуації потрібна скоординована відповідь світу. Адже, за словами Резнікова, Росія тисне на Україну, а якщо на цей тиск не буде реакції, то подібну тактику вона може застосувати до всього світу.



"Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - наголосив Резніков.



Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.

МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.