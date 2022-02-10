Великі десантні кораблі Росії прибули до окупованого Севастополя
Шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя
Про це інформує пресслужба Південного військового округу.
"Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-морського Флоту Росії у складі ВДК "Корольов", "Мінськ", "Калінінград", "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" і "Оленєгорський гірник" завершив міжфлотський перехід навколо Європи. Зараз кораблі заходять у Севастополь", - ідеться в повідомленні.
Екіпажі кораблів проведуть післяпоходовий огляд. поповнять запаси паливно-мастильних матеріалів, питної води та продовольства, а також матимуть можливість для відпочинку.
У Південному військовому окрузі заявили, що найближчим часом судна продовжать виконувати завдання згідно з планом бойової підготовки ВМФ.
Раніше Міноборони Росії заявлялося, що ВДК Балтійського та Північного флотів "здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях".
Маневри ВМФ розпочалися 20 січня. У них були задіяні понад 140 суден і 10 тис. військових. Навчання відбувалися під керівництвом головного комітету ВМФ РФ Миколи Євменова в акваторіях морів, прилеглих до морів і в оперативно важливих районах Світового океану.
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