Великі десантні кораблі Росії прибули до окупованого Севастополя

Про це інформує пресслужба Південного військового округу.



"Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-морського Флоту Росії у складі ВДК "Корольов", "Мінськ", "Калінінград", "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" і "Оленєгорський гірник" завершив міжфлотський перехід навколо Європи. Зараз кораблі заходять у Севастополь", - ідеться в повідомленні.



Екіпажі кораблів проведуть післяпоходовий огляд. поповнять запаси паливно-мастильних матеріалів, питної води та продовольства, а також матимуть можливість для відпочинку.



У Південному військовому окрузі заявили, що найближчим часом судна продовжать виконувати завдання згідно з планом бойової підготовки ВМФ.



Раніше Міноборони Росії заявлялося, що ВДК Балтійського та Північного флотів "здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях".



Маневри ВМФ розпочалися 20 січня. У них були задіяні понад 140 суден і 10 тис. військових. Навчання відбувалися під керівництвом головного комітету ВМФ РФ Миколи Євменова в акваторіях морів, прилеглих до морів і в оперативно важливих районах Світового океану.



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