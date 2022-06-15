Американський генерал порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України.

Міллі нагадав, що повномасштабна війна розпочалася 24 лютого, російські війська зазнали поразки біля Києва і після того були перекинуті на Донбас.

За його словами, найзапекліші бойові дії зараз відбуваються в Луганській області, і зокрема в районі міста Сєверодонецьк.

"Зараз імовірно три чверті міста Сєверодонецьк захоплено російськими силами, але українці воюють з ними "вулиця за вулицю, дім за дім". І це не вирішена справа. На війні не існує жодної неминучості. Війна має багато поворотів. Тому я б не говорив, що це є неминучим", - наголосив Міллі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США підкреслив, що основна битва за Донбас відбувається з 16 квітня, і просування російських військ відбувається дуже повільно. За його словами, відбувається "дуже жорстка битва на виснаження, майже як під час Першої світової війни, і росіяни зазнають величезної кількості жертв".

Генерал Марченко прогнозує, що Україна розпочне контрнаступ до вересня, якщо отримає потрібне озброєння. Він також вважає, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

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