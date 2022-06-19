Американська гаубиця М-777 на Донеччині нищить російських окупантів
На Бахмутському напрямку Донеччини воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать російських загарбників з американських гаубиць М-777
Про це інформує в фейсбуці Угруповання Об'єднаних сил.
Українські бійці зізнаються, що 155 мм гаубиці М-777 – це грізна зброя, висока маневровість і потужна міць. Ворог постійно полює за ними та не шкодує для їх ураження ракет і снарядів.
"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту. Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити", – каже командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини, Злий.
- За добу, 18 червня, українські сили здійснили 4 повітряні атаки по окупантах.
- Українські захисники 18 червня на Сході знищили танк, 2 склади боєприпасів та 87 окупантів.
- Російський агресор двічі за 18 червня атакував Миколаїв ракетними ударами.
- РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі з акцентом на підводний флот.
- США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе