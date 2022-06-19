Про це інформує в фейсбуці Угруповання Об'єднаних сил.

Українські бійці зізнаються, що 155 мм гаубиці М-777 – це грізна зброя, висока маневровість і потужна міць. Ворог постійно полює за ними та не шкодує для їх ураження ракет і снарядів.

"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту. Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити", – каже командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини, Злий.

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