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У Чорному морі Росія переформатовує свій флот

19 червня, 2022 неділя
02:56
війна з Росією росія флот

Російський агресор переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі з акцентом на підводний флот

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Таким чином РФ намагається мінімізувати втрати.

"Ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 великих десантних кораблів", - йдеться у звіті.

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