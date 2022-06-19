У Чорному морі Росія переформатовує свій флот
Російський агресор переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі з акцентом на підводний флот
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Таким чином РФ намагається мінімізувати втрати.
"Ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 великих десантних кораблів", - йдеться у звіті.
- Російський агресор двічі за 18 червня атакував Миколаїв ракетними ударами.
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