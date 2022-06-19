РФ обстріляла Миколаїв 5 ракетами. Уражені житловий будинок, завод пластикових вікон і ковбасний цех
Російський агресор двічі за 18 червня атакував Миколаїв ракетними ударами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Також російський ворог намагався атакувати Миколаївщину гелікоптером.
"Гелікоптером ворог намагався атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, відступив", - йдеться у звіті.
Серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі Миколаєва. А ввечері - 5 "Калібрами" з боку Херсонщини.
Одна російська ракета була знищена нашим підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Дві - потрапили по заводу пластикових вікон, ще одна влучила по ковбасному цеху. В результаті на промислових об'єктах сталась пожежа площею близько 400 кв. м.
Ще одна російська ракета влучила по житловому будинку.
Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.
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