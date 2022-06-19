РФ обстріляла Миколаїв 5 ракетами. Уражені житловий будинок, завод пластикових вікон і ковбасний цех

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також російський ворог намагався атакувати Миколаївщину гелікоптером.

"Гелікоптером ворог намагався атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, відступив", - йдеться у звіті.

Серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі Миколаєва. А ввечері - 5 "Калібрами" з боку Херсонщини.

Одна російська ракета була знищена нашим підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Дві - потрапили по заводу пластикових вікон, ще одна влучила по ковбасному цеху. В результаті на промислових об'єктах сталась пожежа площею близько 400 кв. м.

Ще одна російська ракета влучила по житловому будинку.

Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

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