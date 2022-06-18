18 червня на Сході ЗСУ знищили 87 росіян і 2 склади боєприпасів
Українські захисники 18 червня на Сході знищили танк, 2 склади боєприпасів та 87 окупантів
Про це повідомляє оперативне командування "Схід" у Facebook.
Сьогодні, 18 червня, Сили оборони знищили:
- особового складу - 87
- танків - 1
- мінометів - 5
- АТТ - 52
- спеціальна техніка - 1
- БПЛА - 1
- склад з б/п - 2.
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