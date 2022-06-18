English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 18 червня на Сході ЗСУ знищили 87 росіян і 2 склади боєприпасів

18 червня на Сході ЗСУ знищили 87 росіян і 2 склади боєприпасів

18 червня, 2022 субота
22:56
війна з Росією України та гаубиця М109А3

Українські захисники 18 червня на Сході знищили танк, 2 склади боєприпасів та 87 окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Схід" у Facebook.

Сьогодні, 18 червня, Сили оборони знищили:

  • особового складу - 87
  • танків - 1
  • мінометів - 5
  • АТТ - 52
  • спеціальна техніка - 1
  • БПЛА - 1
  • склад з б/п - 2.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

танк
склад боєприпасів
Війна на Донбасі
Читайте також:
18 червня, 2022 субота
У Ломаченка відібрали можливість боксувати за титул абсолютного чемпіона
окупанти танк
18 червня, 2022 субота
Росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку, - Генштаб ЗСУ
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
18 червня, 2022 субота
У Маріуполі колаборантка здала власного сина, українського військового, у російський полон
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
19 червня
00:14
фейк фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 червня
2022, субота
18 червня
23:58
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
18 червня росіяни на Донеччині вбили одного цивільного жителя, - ОВА
23:41
Олексій Данілов
Якщо зупинку війни не схвалить суспільство, люди самі воюватимуть без уряду, - Данілов
23:16
Російські військові
В окупованому Скадовську росіяни вбили рятувальника
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Більшість промов Путіна порожні як барабани, - Портников
22:28
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Окупанти просять помічника Путіна встановити пам'ятник Катерині ІІ у Херсоні
22:17
Оновлено
На фото наслідки обстрілів Дніпропетровської області
Російськими ракетами зруйновано нафтобазу поблизу Новомосковська
22:12
білоруські військові
Наша країна не збирається воювати, - заступник міністра оборони Білорусі
21:48
ракетні системи США
США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS, - Politico
21:46
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін доводить, що створену ним систему треба депутінізувати, - політик Рибачук
21:30
На фото Юлія Паєвська
Парамедикиня Юлія Паєвська записала перше відео після звільнення з полону
21:25
Байден
Байден проведе перемовини з Сі Цзіньпінем щодо мит на низку товарів з Китаю
21:11
Ексклюзив
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
Є небезпека по трьох напрямках на Донбаському плацдармі, - військовий експерт Коваленко
21:02
Прапор Литви
Якщо Держдума "скасує" незалежність Литви, Євросоюз має розірвати відносини з Росією, - євродепутати
20:46
InformNapalm
За три доби в ОРДЛО знищено 7 складів боєприпасів, - InformNapalm
20:37
Льодовий палац у Сєверодонецьку згорів
Росіяни зосередили всі резерви на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, та не мають успіху, - Гайдай
20:25
Facebook
Facebook видалив сторінку 5 каналу у соцмережі
20:18
На 24 лютого Тероборони Херсонщини як такої не було, - голова облради
20:15
МОЗ
США передали Україні понад 16 тонн онкопрепаратів
20:03
біткоін
Bitcoin обвалився до рівня осені 2020 року
20:00
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Під час війни було 5 спроб вбити Зеленського, - Данілов
19:57
Олена Зеленська
"Ніби я грала у комп’ютерну гру": Олена Зеленська про перший день повномасштабної війни
19:52
Роман Цимбалюк
ЗСУ знищили на Харківщині командний пункт ворога, - журналіст Цимбалюк
19:43
Ексклюзив
України та гаубиця М109А3
Не слід намагатись перемогти росіян методом "труп на труп", - британський полковник Глен Грант
19:38
комендантська година
На Сумщині скоротять час комендантської години
19:25
Олег Синєгубов
Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
19:19
На фото Збройні сили України
Окупанти зазнали втрат на Донеччині та мають частковий успіх на Луганщині, - Генштаб ЗСУ
19:14
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
У "Азові" повідомили про передачу командування від полоненого Дениса Редиса (Прокопенка) до майора Микити Надточія
19:11
TikTok
Сенатори США просять директора TikTok переглянути російську "провоєнну пропаганду" в застосунку
18:48
студенти, соцмережі, робота
В уряді Бельгії погодили перехід на чотириденний робочий тиждень
18:38
Нафтогаз
Відпускна ціна блакитного палива від Нафтогазу залишиться фіксованою
18:36
ssu.gov.ua
Влада Херсонщини назвала ім'я зрадника, що видав Росії карту мінних полів
18:34
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
ЄС прагне відновлення міжнародного права, яке діяло до початку агресивних дій Кремля, - дипломат Харченко
18:26
окупанти
"Нічого путнього немає. Всюди хлам": російські окупанти жаліються на обстріли Збройних сил України та несправну техніку РФ
18:15
Для українців у Литві запрацює гаряча лінія
18:10
У Латвії створили морозиво "Слава Україні", яке буде безоплатне для українців
У Латвії створили морозиво "Слава Україні", яке буде безоплатне для українців
18:02
Ексклюзив
корабль із зерном
У нас є перспектива наростити експорт зернових до 50% від довоєнного обсягу, - експерт з аграрної політики Марчук
18:00
Марк Рютте
Нідерланди та Німеччина планують відправити Україні гаубиці, - Рютте
17:58
Борис Джонсон
Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України", - Джонсон
17:54
Азот, Сєверодонецьк
РФ поширює фейки про блокаду українських захисників у Сєвєродонецьку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV