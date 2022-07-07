Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 36 650 (+150) окупантів;

танків - 1602 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 3797 (+8) од,

артилерійських систем - 815 (+3) од,

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од,

засобів ППО - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),

крилатих ракет - 155 (+2),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2665 (+17) од,

спеціальної техніки - 66 (+1).

Протягом 6 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

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