Близько 36 650 окупантів, 1602 танки й 667 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танків, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 36 650 (+150) окупантів;
- танків - 1602 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 3797 (+8) од,
- артилерійських систем - 815 (+3) од,
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 107 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),
- крилатих ракет - 155 (+2),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2665 (+17) од,
- спеціальної техніки - 66 (+1).
Протягом 6 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
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