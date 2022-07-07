Військова поразка Росії. Французький європарламентар озвучив стратегічну мету війни в Україні
Якщо нашою метою є стратегічна поразка Росії, то на сьогодні ми робимо недостатньо, — вважає Рафаель Глюксман
Про це французький депутат Європарламенту заявив у коментарі Guildhall.
"Усі в ЄС розуміють, що якщо Україна зазнає поразки, то поразки зазнає Європа. Але питання в тому, чи ми хочемо, щоб Росія програла? Нашою стратегічною метою має бути поразка армії Росії в Україні", – сказав Рафаель Глюксман. - Якщо нашою метою є стратегічна поразка Росії, то на сьогодні ми робимо недостатньо, ми маємо робити набагато більше і набагато швидше. Якщо ми маємо іншу мету, то тоді ми маємо великі проблеми. Адже поки російська армія не зазнала поразки в Україні і не зіткнулася з наслідками власних злочинів, то ми матимемо ще більше злочинів, війн і руйнувань, ще більше небезпеки і загроз для наших економік, і ще більше трагедій".
"По-перше, про що йшлося від самого початку, – так, ми не воюватимемо безпосередньо з Росією, а значить ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Це означає прийняття набагато серйозніших санкцій, серед яких повне і негайне ембарго на газ і енергоресурси. Це означає набагато більше персональних санкцій, конфіскацію їхніх активів та передачу Україні. І це також означає набагато більшу військову допомогу Україні", – пояснив французький європарламентар.
- Президент Путін у четвер, 7 липня, сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати.
- Експерти Forbes підрахували, скільки радянських ракет залишилося у Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.44
Купівля 34.44Продаж 35.32
-
EUR
Купівля 35.04Продаж 36.37
- Актуальне
- Важливе