Про це повідомляє Forbes.

Кількість таких ракет у Росії на початок війни з Україною сягала семи тисяч. Йдеться про ракети ближньої та середньої дальності – до 5 500 кілометрів. Половина з них – це радянські ракети Х-22, Х-55, які не є високоточними.

Експерти Forbes зазначили, що під час першого етапу війни РФ використала сучасні ракети морського базування типу Калібр та ракетні комплекси Іскандер для атак. Російські загарбники також випускали по території нашої країни ракети Х-101 і Х-47 Кинджал. Проте запас цього озброєння був невеликим - 2000-3000 одиниць, тому вони почали швидко закінчуватися.

Пізніше росіяни почали використовувати старіші ракети, зазначає Forbes.

Інформація про перше використання з'явилася ще у травні. На третьому місяці війни росіяни випустили по Україні радянські ракети Х-59. Хоч вони є високоточними, але мають невеликий радіус дії - 300 кілометрів. Тому не можуть завдати великих руйнувань.

У виданні зазначають, що стара версія ракет Х-55 та модифікація Х-555 діють на більшій відстані, але вони не є високоточними. Кругове відхилення становить 20-100 метрів.

Подібна ситуація з ракетами Х-22 - вони руйнівні й створювалися для завдання ядерних ударів, але мають дуже низькі показники точності, додає ЗМІ.

7 липня на Одещині російська ракета влучила в порожній молдовський танкер із залишками дизпалива.

2 липня британська розвідка повідомила, що Росія б'є по Україні старими ракетами через брак високоточної зброї.

2 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів.

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