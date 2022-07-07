На Одещині російська ракета влучила в порожній молдовський танкер із залишками дизпалива

Про це інформує ОК "Південь".

Зазначається, що одна ракета самоліквідувалася над морем.



Друга влучила в танкер "Millennial Spirit", який ходив під прапором Молдови. Судно дрейфує в територіальному морі без екіпажу та з залишками дизпалива на борту.



Вперше танкер був обстріляний морським флотом РФ в Чорному морі на початку повномасштабного вторгнення Росії.



Як передає "Південь", наразі можливе горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в корабель на ньому було понад 500 тонн дизпалива.



Танкер уже 4 місяці дрейфує в акваторії Чорного моря без екіпажу через блокаду росіянами судноплавства. Фактично, як зазначає ОК "Південь", судно наразі "як екологічна бомба уповільненої дії".

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