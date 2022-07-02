Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для завдання ударів по наземних цілях, через те, що запаси більш точної сучасної зброї скорочуються.

Аналіз записів камер відеоспостереження показує, що торговий центр у Кременчуці 27 червня, швидше за все, вразила ракета Х-32. Це модернізована версія радянської ракети Х-22.

Хоча Х-32 за низкою характеристик перевершує Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно підвищує ймовірність супутніх збитків при завданні ударів по забудованих районах.

Наступні удари 30 червня 2022 року на Одещині, ймовірно, були завдані ракетами Х-22. Ця зброя ще менш точна і менш придатна для завдання точних ударів. Її застосування майже напевно неодноразово призводило до жертв серед цивільного населення за останні тижні.

1 липня по Одещині було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Загинула 21 людина.

1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, який містить систему NASAMS, суттєво посилить ППО.

2 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів.

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