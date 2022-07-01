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Головна війна з Росією Новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить нашу ППО, - Зеленський

Новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить нашу ППО, - Зеленський

1 липня, 2022 п'ятниця
23:40
війна з Росією ППО NASAMS

Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги, куди ввійшов NASAMS

Про це йдеться у зверненні Зеленського

За словами Зеленського, Україна багато працювала, щоб отримати NASAMS.

"Я особливо вдячний США й особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS. Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить $820 млн і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також натякнув, що варто чекати зброю для контрнаступу.  

"Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - сказав Зеленський.


 

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