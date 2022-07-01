Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини: кількість загиблих зросла
По Одещині було завдано ракетного удару із літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло 14 людей
Про це передає пресслужба ДСНС.
Станом на 06:00 загинуло 14 людей та постраждало 30 (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 людей (з них 3 дитини). Роботи тривають.
Також близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та одна постраждала.
Раніше ОК "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграм повідомили, що одна російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.
Кількість загиблих сягала десяти. Медичну допомогу було надано 7 пораненим, серед яких 3 дитини.
Тривав розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.
На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування.
Як зазначав ОК "Південь", один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Обійшлось без руйнувань та втрат.
- Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Станом на 30 червня кількість загиблих збільшилася до 8.
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