Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу РФ по багатоповерхівці Миколаєва зросла до 8
Кількість людей, які загинули в результаті ракетного удару по Миколаєву 29 червня, збільшилася до 8, ще шестеро постраждали
Ввечері 20 червня головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило, що роботи з розбору завалів продовжуються.
"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка. Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало", - йдеться у повідомленні ДСНС.
- Нагадаємо, зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві.
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