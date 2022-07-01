Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу РФ по багатоповерхівці Миколаєва зросла до 8

Ввечері 20 червня головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило, що роботи з розбору завалів продовжуються.

"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка. Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві.

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