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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Нова тактика Росії – бити по житлових кварталах, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів, - Подоляк

Нова тактика Росії – бити по житлових кварталах, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів, - Подоляк

2 липня, 2022 субота
08:35
війна з Росією Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю 24 каналу

За його словами, Росія змінила тактику та більш потужно атакує крилатими ракетами наші міста. "Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії. З одного боку, вони абсолютно не зважають на те, як на це реагує світ – на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "ходімо на якісь територіальні поступки", - сказав Подоляк. 

Він додав, що росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали "давайте якось ту війну закінчувати". 

"Вийшла нова стаття пана Кіссінджера, де він знову каже: "нумо робити певні територіальні поступки, тоді буде можливість закінчити війну". Це нова тактика Росії – бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів. Усе це не працюватиме", - запевнив Подоляк.  

Він наголосив, що за таких умов Україні потрібна протиповітряна оборона. 

"Нам необхідна не лише ППО, але й системи протиракетної конкретної оборони. І їх нам передадуть, бо це ключове, щоб зламати нову концепцію війни Росії", - підсумував Подоляк. 

  • 1 липня по Одещині було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Загинула 21 людина.
  • 1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, який містить систему NASAMS, суттєво посилить ППО

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Україна
Росія
ППО
Військові новини
Михайло Подоляк
ракетний удар
переговори з РФ
крилата ракета
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