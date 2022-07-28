Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором терорзму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні

Про це повідомляє The New York Times.

У резолюції, яку Сенат схвалив одноголосно, йдеться, що дії Росії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні призвели до "смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні позасудові страти невинних мирних жителів і намагалися приховати свої звірства за допомогою масових поховань по всій Україні", – наголошує Сенат.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сенату США за ухвалення резолюції.

"Сенат у США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. Дякуємо Сенату за підтримку заклику України. Росія - це держава-терорист. Настав час визнати це офіційно та зруйнувати російську економіку", - написав Єрмак.

Наразі список держав-спонсорів тероризму включає Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.

Раніше спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму, наголосивши, що в іншому випадку Конгрес може зробити це самостійно.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про розгляд питання визнання Росії спонсором тероризму.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявили, що Росія повинна бути визнана спонсором тероризму.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що визнання РФ спонсором тероризму обмежить доступ російського режиму до фінансів.

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