Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором терорзму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні
У четвер, 28 липня, Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором терорзму
Про це повідомляє The New York Times.
У резолюції, яку Сенат схвалив одноголосно, йдеться, що дії Росії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні призвели до "смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".
"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні позасудові страти невинних мирних жителів і намагалися приховати свої звірства за допомогою масових поховань по всій Україні", – наголошує Сенат.
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сенату США за ухвалення резолюції.
"Сенат у США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. Дякуємо Сенату за підтримку заклику України. Росія - це держава-терорист. Настав час визнати це офіційно та зруйнувати російську економіку", - написав Єрмак.
Наразі список держав-спонсорів тероризму включає Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.
- Раніше спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму, наголосивши, що в іншому випадку Конгрес може зробити це самостійно.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про розгляд питання визнання Росії спонсором тероризму.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявили, що Росія повинна бути визнана спонсором тероризму.
- Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що визнання РФ спонсором тероризму обмежить доступ російського режиму до фінансів.
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