"Ми розглядаємо питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму", – посол США Брінк
Надзвичайна і Повноважна амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Росію продовжать притягувати до відповідальності, відповідно до законодавства Сполучених Штатів
Про це Бріджит Брінк розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором", – наголосила Бріджит Брінк.
Також пані посол наголосила, що США разом із партнерами запровадили безпрецедентну за обсягом кількість санкцій проти Росії і цей процес триватиме.
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