Про це Бріджит Брінк розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором", – наголосила Бріджит Брінк.

Також пані посол наголосила, що США разом із партнерами запровадили безпрецедентну за обсягом кількість санкцій проти Росії і цей процес триватиме.

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