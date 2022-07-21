Визнання РФ спонсором тероризму позбавить її фінансових інструментів для продовження війни, - політологиня Константинова
Політологиня-міжнародниця Віра Константинова вважає, що визнання Росії спонсором тероризму може мати превентивний характер з точки зору розширення подальшої агресії
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. З такою державою не будуть мати справу фінансові установи, приватні компанії - це можливість позбавити Росію фінансових інструментів та ресурсів для продовження повномасштабного вторгнення", - зауважила Константинова.
Політологиня-міжнародниця також додала, що у рамках законодавчого поля США є перелік країн, які спонсорують терористичні активності.
"Це Іран, Північна Корея і Росію буде прирівняно до диктаторських режимів. Конгресмени США розуміють, що російська агресія не закінчиться, якщо її не зупинити в Україні", - наголосила Константинова.
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