Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. З такою державою не будуть мати справу фінансові установи, приватні компанії - це можливість позбавити Росію фінансових інструментів та ресурсів для продовження повномасштабного вторгнення", - зауважила Константинова.

Політологиня-міжнародниця також додала, що у рамках законодавчого поля США є перелік країн, які спонсорують терористичні активності.

"Це Іран, Північна Корея і Росію буде прирівняно до диктаторських режимів. Конгресмени США розуміють, що російська агресія не закінчиться, якщо її не зупинити в Україні", - наголосила Константинова.

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