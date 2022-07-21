Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо країна включається в такий список - з нею забороняється мати будь-які бізнеси. Автоматично всі іноземні компанії попереджаються, що вони не мають продовжувати торгівлю з Росією тому, що підпадуть під санкції США. Зараз йде підготовка до втілення такого рішення в життя", - підкреслив Єльченко.

Також дипломат пояснив, що згідно з американським законодавством, рішення про занесення Росії до списку терористичних держав, схвалює держсекретар США.

"Це рішення технічне. Він може зробити це самостійно й з рекомендацією конгресу США. Американцям треба до нього підготуватись", - пояснив Єльченко.

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