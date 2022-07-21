Якщо Росію визнають країною-агресоркою, світ розірве з нею всі економічні зв'язки, - дипломат Єльченко
Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки) і Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2020-2021 роки) Володимир Єльченко вважає, що рішення про занесення Росії до списку терористичних держав тягне за собою великі наслідки для американського уряду і для інших держав світу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо країна включається в такий список - з нею забороняється мати будь-які бізнеси. Автоматично всі іноземні компанії попереджаються, що вони не мають продовжувати торгівлю з Росією тому, що підпадуть під санкції США. Зараз йде підготовка до втілення такого рішення в життя", - підкреслив Єльченко.
Також дипломат пояснив, що згідно з американським законодавством, рішення про занесення Росії до списку терористичних держав, схвалює держсекретар США.
"Це рішення технічне. Він може зробити це самостійно й з рекомендацією конгресу США. Американцям треба до нього підготуватись", - пояснив Єльченко.
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