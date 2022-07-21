Комітет Палати представників США вимагає від розвідки відстежувати воєнні злочини Росії в Україні
Комітет з розвідки Палати представників США схвалив закон, який вимагатиме від розвідувального співтовариства призначення координатора, для відстеження російських військових злочинів в Україні
Про це пише CNN.
Видання повідомляє, що новий законопроєкт вимагатиме від розвідувального співтовариства подавати звіт кожні 180 днів, документуючи будь-яку підтримку Китаєм військових зусиль Росії, включаючи будь-які спроби допомогти Росії уникнути західних санкцій. Це також вимагатиме від розвідувального співтовариства оцінки впливу американських санкцій.
"Світ, у якому ми живемо сьогодні, значно відрізняється від того, який ми знали лише рік тому. Росія веде криваву і неспровоковану війну проти України. Зловмисний глобальний вплив Китаю зростає. І права людини по всьому світу продовжують зазнавати атак", - сказав голова комітету Адам Шифф.
Законопроєкт ще має отримати підтримку Конгресу. Також закон має підписати президент США Джо Байден. Минулого тижня Комітет Сенату з розвідки висунув свою версію закону.
У законі також розглядаються проблеми національної безпеки США поза війною в Україні. Це вимагало б призначення координатора, який би керував зусиллями розвідувального співтовариства з відстеження та протидії розробці і розповсюдженню безпілотників іранського виробництва.
- 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати передадуть Києву ще чотири артилерійські системи високої мобільності (HIMARS) в рамках останнього пакету військової підтримки України.
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