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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Пентагон анонсував передачу Україні 4 установок HIMARS

Пентагон анонсував передачу Україні 4 установок HIMARS

20 липня, 2022 середа
16:09
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати передадуть Києву ще чотири артилерійські системи високої мобільності (HIMARS) в рамках останнього пакету військової підтримки України

Про це інформує міністерство оборони США.

Раніше цього тижня міністр оборони РФ Шойгу наказав генералам віддати пріоритет знищенню ракетно-артилерійського озброєння дальньої дії, що його передав Україні Захід.

ЗСУ уже встигли успішно використати HIMARS для ударів по російських лініях постачання.

"Ми продовжуватимемо знаходити інноваційні способи підтримувати нашу довгострокову підтримку хоробрих чоловіків і жінок українських Збройних сил. Ми налаштовуватимемо нашу допомогу, аби гарантувати, що Україна має технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захистити себе", - заявив Остін.


Міністр оборони США також сказав, що новий пакет допомоги також включатиме снаряди для реактивних систем залпового вогню, а також артилерійські боєприпаси.

Останній пакет збільшить загальну кількість HIMARS, наданих Сполученими Штатами Україні, до 16.

Зазначається, що в цілому США надали Україні $8 млрд на безпекову допомогу з початку повномасштабної війни, включно з $2,2 млрд лише за останній місяць.

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