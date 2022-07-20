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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Війна, очевидно, буде затяжною, — генерал Міллі

Війна, очевидно, буде затяжною, — генерал Міллі

20 липня, 2022 середа
22:58
війна з Росією ЗСУ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США вважає, що війна в Україні триватиме довго

Про це генерал Марк Міллі заявив під час брифінгу по завершенні зустрічі Рамштайн-4.

"Сьогодні 147-й день після початку російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", - заявив американський генерал. 

  • Раніше повідомлялося, що генерал Міллі заявив, що Україна ще не втратила Донбас.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував слова Лаврова про "зміну географії" війни.
  • За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

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