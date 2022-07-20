Війна, очевидно, буде затяжною, — генерал Міллі

Про це генерал Марк Міллі заявив під час брифінгу по завершенні зустрічі Рамштайн-4.

"Сьогодні 147-й день після початку російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", - заявив американський генерал.

Раніше повідомлялося, що генерал Міллі заявив, що Україна ще не втратила Донбас.

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував слова Лаврова про "зміну географії" війни.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

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